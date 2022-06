Tras cuatro días de intensa búsqueda de L.D. y T.M, los pibes de 13 años que estaban desaparecidos desde el jueves en el partido de Lomas de Zamora, sus familias recibieron la noticia que tanto esperaban mientras conversaban con Crónica HD.

La Policía confirmó que ambos adolescentes fueron encontrados en San Fernando, a 46 kilómetros de donde fueron vistos por última vez, y ahora estaban a salvo en la Comisaría N°1 de esa localidad bonaerense. En medio de la emoción, los padres de ambos chicos confirmaron que estaban bien y viajaron rápido para reencontrarse con ellos.

Esta mañana, Daniela, la madre de uno de los chicos, había afirmado a Crónica HD entre lágrimas: "no podemos esperar más" y había dicho que desconocían los motivos de la desaparición de los adolescentes: "No hubo una pelea, no sabemos por qué se fueron".

Los familiares pudieron reencontrarse con sus hijos

Los allegados, en declaraciones a Crónica HD habían dado detalles de la búsqueda, que afortunadamente terminó de la mejor manera: "Lo concreto que se sabe es que están los dos juntos", y que "partieron de la estación de Banfield, luego se subieron al tren, tomaron el 126 y cruzaron la General Paz para el lado de La Matanza".

El último mensaje que recibió la madre de uno de los chicos decía "Ma avisame cuando llegues al trabajo. Te amo, cuando llegues tomamos unos mates". Luego, le avisó que llegó a la escuela, pero desde la institución le dijeron a la madre que su hija no estaba presente.

Los allegados habían reclamado a las autoridades que se activara la "Alerta Sofía" para intensificar los rastreos y dijeron: "Si es una travesura que vuelvan. Como papás los vamos a entender, pero no había necesidad de que esto pasara, no hubo ninguna pelea ni nada”.



Antes del tan esperado encuentro, los padres habían declarado: "Estamos muy angustiados y tristes. La Justicia no nos está ayudando en nada, no está haciendo nada, nosotros nos movimos por todos lados”. Por suerte, la historia terminó bien y ahora ya están juntos nuevamente.