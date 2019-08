Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Varios individuos acribillaron salvajemente a balazos a un joven de alrededor de 30 años, a quien agredieron en la vía pública, en un cruento suceso que se registró ayer en la localidad bonaerense de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Los responsables del tremendo asesinato lograron darse a la fuga y son buscados de manera intensa por los pesquisas policiales, descartándose por completo un intento de asalto callejero.

Al respecto los voceros de los tribunales de Lomas de Zamora revelaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima fue localizada, con 6 certeras heridas de arma de fuego 9 milímetros, en Puerto Argentino al 2200, entre Antonio Machado y Ricardo Palma, en el citado distrito, en el sur del conurbano provincial.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, se asegura que entre el damnificado y los agresores había viejas disputas.

Habitantes del humilde vecindario, que dijeron no conocer al fallecido, argumentaron que, antes de escuchar las detonaciones, oyeron al muchacho señalar: "Vos me conocés, vos mes conocés, no me tirés".

Servidores públicos de la comisaría de Villa Centenario (7ª de Lomas de Zamora) se encargan de investigar lo ocurrido y realizan diferentes procedimientos en dicha zona con el objetivo de establecer el paradero de los criminales.

Intervino en la causa, que fue caratulada "Homicidio", el doctor Carlos Román Baccini, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de Lomas de Zamora.