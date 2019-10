El perro que fue robado el último domingo, en el patio de una casa de Almirante Brown, este martes volvió con su familia. El bulldog francés de cuatro meses llamado Apolo, había sido arrojado por encima de una reja por el ladrón para llevárselo. El indignante episodio, que tuvo lugar en la localidad de San Francisco Solano, quedó registrado por una cámara de seguridad de la propiedad.

Su familia lo buscaba de forma intensa. Ya habían radicado una denuncia, además de iniciar campañas en redes sociales y pegar carteles por todo el barrio y la Región. Según detalló la familia, su mascota apareció gracias a una persona, oriunda de Guernica, que la compró. Y fue esta quien se comunicó con ellos para devolvérsela luego de ver la viralización del caso.

Andrea Aguirre sostuvo que están súper felices y confesó que no esperaban encontrarlo, y menos tan rápido. "Mi hija Olivia no para de gritar su nombre. Ya está con nosotras en casa. No tengo palabras para agradecer tanto”, expresó la dueña del perro.

APARECIO APOLO!!!���� Muchas gracias a todos los que compartieron y ayudaron a que pueda volver a su hogar, él ahora esta nuevamente con su familia y esta felizz al igual que nosotros�� pic.twitter.com/LoEx85jTY1 — Mily (@miaguirre_) October 22, 2019

El caso

El hecho sucedió el último domingo, cuando faltaban pocos minutos para las 19. En las calles había muy poco movimiento. En ese contexto, el ladrón aprovechó que nadie lo observaba para cometer el robo. Luego de varios días de angustia y una campaña en redes sociales, la dueña del animal confirmó que su mascota apareció este martes por la tarde.

En las imágenes se ve al delincuente que camina por el lugar y se detiene cuando ve al cachorro. Tras varios segundos de observar la casa, intenta abrir la reja. Al no poder lograrlo, entonces decide trepar la columna de la casa y así saltar al patio. Con el rostro tapado con una capucha y lo que parece una bufanda, el hombre levanta al perro, lo agarra de una pata mientras trepa la reja y lo tira hacia la vereda.

Finalmente, en el video se puede observar cómo el sujeto se va en la misma dirección por la cual ingresó. Toda la secuencia duró poco más de cinco minutos. En ese momento, Andrea Aguirre y su hija de dos años estaban en el interior de la casa. Se dieron cuenta de que faltaba Apolo un rato después. “Nos da mucha impotencia ver cómo entran, se lo llevan y lo maltratan”, expresó la mujer.

Más tarde, Andrea radicó la denuncia en la Comisaría Nº10 de Almirante Brown y se abrió una causa por hurto. La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Lamentablemente, no es la primera vez que esta familia es víctima de un robo. Ya le entraron tres veces a esa casa, la cual comenzaron a construir con su marido hace dos años, y en la que viven desde hace poco más de uno. La última vez fue en diciembre, cuando se llevaron sus ahorros mientras el hogar estaba vacío.