La familia Decheff, oriunda de Moreno, que había ido a pasar la Navidad a Chaco y luego a conocer las Cataratas del Iguazú y que era intensamente buscada intensamente desde el sábado último sábado, apareció este lunes en la localidad misionera de Catupé y le trajo tranquilidad al resto de sus seres queridos que rezaban por encontrarlos.

Gladis Marisa Gómez (39), su esposo Argentino Miguel Decheff (36) y sus hijas Micaela Marilyn (17), Camila Solange (14) y Celeste María (6), se encuentran en perfecto estado de salud trascendió a través de uno de sus familiares.

Crónica HD estaba en la casa de Antonela, quien se emocionó al recibir en vivo la noticia que su familia estaba sana y salva. "Están en un camping de Misiones y no avisaron porque no tenían señal de celular", comentó la mujer.

"No se enteraron que los buscaban" hasta que "una persona los reconoció por las publicaciones", aclaró y dijo que ellos pincharon una rueda de camioneta y por eso se habían retrasado y no se habían ido del lugar.

"Hasta que recibí el llamado tenía miedo de lo peor. Esta noticia me alegró la vida", añadió. "Gladis estaba sorprendida, ella me llamó sorprendida, me dijo que le avisemos a todos que estaban bien y que no le había pasado nada", concluyó.