El Departamento Delitos Contra las Personas Sección Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad informó que encontraron fallecida a Albertina María Lugones, la joven de 25 años que era buscada intensamente desde este martes.



El parte policial agregó que “la víctima se habría arrojado del piso 12 hacia un patio interno de un departamento deshabitado de un edificio contiguo en Av. Boedo al 500 tras dejar una carta suicida y haber tenido previos intentos de quitarse la vida”.



La joven, empleada y estudiante de cine, se comunicó el lunes por la noche con su familia y fue vista por última vez en su domicilio de la calle Boedo y avenida Independencia "el martes a media mañana, cuando entró a dejar a su perrita y luego salió sola", indicó Paula Colombo, tía materna y madrina de la joven desaparecida.



"El lunes por la noche fue la última comunicación por teléfono que tuvo con la familia. Ella siempre estaba en comunicación con su mamá, su papá y su hermana", relató la tía. "Como no respondía los mensajes ni la llamadas, el martes después del mediodía fue su hermana al departamento y no la encontró. Los vecinos le contaron que la habían visto alrededor del mediodía cuando volvió a dejar a su perrita luego de sacarla a pasear y que se fue sola. Desde ese momento no sabemos más nada", contó Paula.



Además "tiene el celular apagado y dejó todas sus pertenencias en su casa, incluso su DNI y otras documentaciones", añadió.



El papá y la hermana de Albertina habían realizado la denuncia de su desaparición el martes por la tarde en la Comisaria Vecinal 5B, de la Policía de la Ciudad. "La hermana informó que hace 2 años estaba estabilizada y había tenido varios intentos de suicidio y no estaba concurriendo al psicólogo", agregó el último parte policial.



Por disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 4, a cargo del Dr. Vasser, las medidas adoptadas son bajo la carátula por "Av. Suicidio", que son labradas por la Comisaría Vecinal 5B de la Policía de la Ciudad, la misma que tomó la denuncia de la desaparición.



El cuerpo de la joven fue retirado y llevado a la morgue y la Policía informó que “un equipo de psicólogos asiste a la familia” en estos momentos.