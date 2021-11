"Tengo ganas de llorar, porque para mí es fuerte. Desde ese día no vuelvo al club. Yo soy socia desde los 14 años, no creo que vuelva más. Mi marido y yo éramos socios vitalicios de GEBA", dijo entres sollozos Fernanda, al recordar la extraña muerte de su marido, Luis, un taxista de 61 años.

El hombre fue encontrado sin vida el 26 de septiembre último en la pileta de la sede de ese centro deportivo situada en la calle Freyre 3831, del barrio porteño de Palermo.

Su viuda, en diálogo con Crónica HD, denunció este sábado inoperancia por parte del personal de la institución.

.

"Acá quedó en claro la negligencia de los empleados del club. El que se dio cueta de que algo raro había pasado fue un socio muy amigo de mi marido. Ve que en el fondo de la pileta pasaba algo. Y fue a llamar a los guardavidas", relató Fernanda. Sin embargo, sostuvo que, "para el club, lo sacaron al instante del agua".

La mujer agregó: "Perdí una parte de mi vida. Lo que le pasó a mi marido le puede pasar a otros. Es más, hace unos años cayó un rayo y murió un hombre en la pileta. Y, recién ahí, pusieron pararrayos"

La mujer relató qué ocurrió el 26 de septiembre último. "El era taxista. Lo saludo a la mañana y quedamos en que nos íbamos a encontrar en el club, pero no lo veo. A las 17.30 salgo del club y veo que hay una ambulancia".

.

"Bajan médicos y enfermeros, y salían corriendo para la pileta. Yo me pregunté: '¿Qué habrá pasado?'. Y veo que el (empleado) de la entrada me llama. 'Luis está en la pileta, tuvo un infarto y lo están reanimando', me dijo", recordó Fernanda.

Y completó: "Mi marido estaba tirado en el suelo, en el borde la pileta, de color azul, todo hinchado. Y estaban con el desfribilador".

Luego, aseguró que "Luis no tomaba alcohol, no fumaba, ni tenía problemas cardíacos".

"A los dos o tres días, cuando estuve en la Morgue Judicial, se me acercó Karina, la última persona que habló con mi marido antes de morir. 'Estábamos en la parte baja, hablando lo más bien', me contó. Y de repente, mi marido se queda haciendo la plancha", sostuvo Fernanda, para insistir por último que ocurrió todo lejos de la mirada de los guardavidas.