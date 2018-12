Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy aseguraron este jueves que presentarán una apelación a la sentencia que absolvió a la dirigente Milagro Sala por tentativa de homicidio en la causa conocida como la Balacera de Azopardo, al sostener que “existían pruebas suficientes para lograr una condena”.



“La sentencia de absolución no es ajustada a derecho. Se va interponer el recurso que corresponda luego de que se conozcan los fundamentos”, afirmó el jefe del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez, en una conferencia de prensa junto a los fiscales intervinientes en la causa, Diego Cussel y Marcelo Cuellar, que habían solicitado la pena de 12 años para Sala.



En torno a la sentencia conocida esta mañana, por la que también fue absuelto el dirigente Alberto Cardozo -otro de los tres imputados-, Lello Sánchez agregó que “existían pruebas suficientes para lograr una condena de todos los intervinientes en el hecho”.



En la misma línea, el fiscal Cuellar detalló que “se ajustaron a decir que en el caso de Milagro Sala no se dio el encuadre legal por el cual venía desde la instrucción, y en el caso de Avila -el tercer imputado y condenado a seis años y seis meses de prisión- si cambiaron el encuadre legal”.



Cuellar consideró “llamativo” ese último cambio de la justicia.



En tanto, sostuvo que “había elementos de prueba objetiva independiente” y apuntó que "en el caso del testigo principal, Jorge Paez (imputado y luego sobreseído), éste mencionó en su declaración aspectos y situaciones que fueron corroborados por otros testigos, circunstancia que ameritaban que Milagro Sala estaba detrás de todo”.



“Si no consideraban la calificación del agravante de homicidio por precio o promesa remunetaria, si había elementos para decir que Sala estaba detrás de este lamentable hecho”, concluyó al ratificar que apelarán luego de conocerse los argumentos en febrero de 2019.