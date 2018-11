Veintidós personas, sindicadas de haber participado en diferentes delitos, fueron detenidas como saldo de varios allanamientos que se realizaron en las localidades bonaerenses de José C. Paz, Los Polvorines y San Miguel. Los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron que 17 de los operativos se llevaron a cabo en fincas situadas en pasajes del denominado Barrio La Paz, en José C. Paz, donde los servidores públicos de la comisaría 3ª del citado distrito apresaron a 2 individuos de 26 años y a otros 2 de 44 -uno de ellos de nacionalidad paraguaya-, mientras que los demás son 9 hombres de 55, 54, 41 (apodado Ruso), 34 (alias Bichito), 30, 28, 24 (paraguayo), 22 y 18; y a 2 mujeres de 41 y 26. Por su parte, se requisó una vivienda ubicada en Eduardo Wilde, entre Moreno y Zanjón Gómez, en José C. Paz, oportunidad en la que fueron capturados 2 sujetos de 45 y 23 años (el primero de ellos conocido como Carpi).

Mientras tanto, en un allanamiento que se concretó en un inmueble que está situado en Páez al 3700, en José C. Paz, se detuvo a una mujer de 65 años; y en un domicilio instalado en Baldomero Fernández Moreno, entre Echard y Santiago de Liniers, en el Barrio Frino, se apresó a 2 jóvenes de 22 y 18; mientras que en Esteban De Luca al 4200, en la zona de Los Polvorines, fue capturado un hombre de 63; y en Agüero al 4100, en San Miguel, se concretó la detención de un individuo de 34.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los pesquisas incautaron un pistolón Rexio 14, un rifle de aire comprimido carente tanto de marca como de numeración, un revólver Tanque 38 largo con los números limados, una pistola Pietro Beretta 22, una réplica de una pistola Taurus para ser utilizada con balines y una escopeta de plástico Shark a recarga, una pistola semiautomática 22 largo, dinero, un CPU, 4 pendrives y gran cantidad de municiones.

Autoridades policiales de la Jefatura Departamental de Pilar y de la Superintendencia de Seguridad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) de Zona Norte se encargaron de supervisar los procedimientos.