Alrededor de las 19 de este miércoles, un chófer de la línea 570 ramal 4 de Avellaneda, fue apuñalado en un intento de robo dentro de la unidad, que iba repleta de pasajeros. El suceso ocurrió en Isla Maciel y oficiales de seguridad lo asistieron y trasladaron al hospital Fiorito.

Durante la tarde de este miércoles la línea no prestó servicio mientras que este jueves solo hará el recorrido de Wilde al Shopping de Avellaneda y no entrará en Dock Sud.

La víctima, que recibió el alta en horas de la noche, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría N° 4 de Avellaneda.

Según relató Marcelo, un compañero de trabajo del afectado, a cronica.com.ar, el hombre "se salvó porque llevaba mucha ropa puesta y la herida fue superficial".

"Esto pasa con frecuencia. Es un grupo que está siempre ahí, no tienen horarios ni días, estamos a la deriva todo el tiempo. Cuando pasan estos hechos, dejamos de ingresar a esa zona y llegamos solo hasta el shopping de Avellaneda". Y agregó: "Por suerte no tenemos que lamentar nada. Pero no queremos que quede todo en silencio. Yo salgo de mi casa y no sé si voy a volver", comentó preocupado el hombre.



Finalmente, el chofer de la linea 570 aseguró que "este jueves hablarán con las autoridades correspondientes".