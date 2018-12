Un hombre fue asesinado a puñaladas en el partido bonaerense de Berazategui y por el crimen detuvieron al ex novio de la actual pareja de la víctima, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche, alrededor de las 23, en calle 125 entre 16 y 17 del barrio San Juan se ese distrito del sur del conurbano, donde acudieron efectivos de la comisaría primera alertados por un hombre que había sido herido de arma blanca.



Voceros policiales y judiciales informaron que la víctima, identificada como Marcelo Alejandro Valdés (30), recibió al menos una puñalada en el abdomen que le había ocasionado graves heridas.



El hombre fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde fue operado y murió posteriormente producto de la gravedad de las lesiones sufridas.



Según las fuentes, el principal sospechoso de haber apuñalado a Valdés fue identificado como Pablo Ezequiel Alvarado (36), ex novio de una mujer llamada Natalia Rugeri, actual pareja de la víctima.



Los investigadores establecieron que el acusado, un empleado metalúrgico, estaba molesto por la relación entre el fallecido y su ex novia, por lo que lo atacó a cuchilladas.



Con esos datos, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Descentralizada de Berazategui, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes, dispuso un allanamiento de urgencia en la casa de Alvarado, situada en calle 16 al 2400.



En el procedimiento el sospechoso no fue encontrado pero la policía secuestró un cuchillo con mango de madera que tenía manchas de sangre.



Las fuentes añadieron que cerca de las 5 el acusado se entregó en la seccional primera y quedó a disposición de la fiscal Attarian Mena, quien mañana lo indagará por el delito de "homicidio".



Además, la funcionaria judicial dispuso que este martes se haga la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas de la muerte.