Ese miércoles, minutos antes de las 19.30 horas, una mujer fue víctima de un brutal intento de robo. Felizmente, un vecino logró ahuyentar al ladrón tras gritarle y disparar al aire.

Todo ocurrió en la zona de Parque Castelli, en La Plata, cuando la víctima se estaba bajando de su auto, frente a su departamento. Fue sorprendida por un motochorro quien agarró su mochila y tironeó con fuerza.

Como la mujer no soltó sus pertenencias, el ladrón la arrastró violentamente por la vereda alrededor de ocho metros. Ella comenzó a gritar y el vecino de la esquina salió en su defensa, disparando al aire. Finalmente, al escuchar las detonaciones el delincuente huyó a bordo de una moto.

.

La bronca de los vecinos

Fueron los mismos vecinos quienes dieron a conocer este hecho de inseguridad y advierten que no es el primero. "Pasó a 50 metros de donde yo estaba sentado dando clases, al principio pensé que estaban pegándole a una mujer y en el mismo momento escuché disparos " , relató Leonardo a 0221.com.ar.

"Me dio mucha bronca porque es una vecina del departamento de al lado, se bajó del auto a buscar un bolso que tenía atrás y fue interceptada. Me quedé consolando a la vecina. Es lo que nos toca vivir, la impotencia de salir a la calle con miedo pero cuando te toca de cerca es como un llamado de atención ", aseguró el vecino.

Aseguran que la policía llegó tiempo después, y aunque hicieron la denuncia y presentó el video como prueba, en las imágenes no se ve el rostro del ladrón, por lo que no lo tendrían identificado.

" Arrastrarla de los pelos de esa manera, la forma brutal de tratarla, es un ser humano. No es justo pasar por un momento así, me da lástima que se metan con personas trabajadoras. Acá ya no hay zonas ni horarios. La policía vino mucho tiempo después, te da bronca y ganas de pensar que esto no va a cambiar nunca porque el sistema es así. Ahora está de moda el motochorro y mañana va a estar de moda otra cosa" , sentenció el vecino indignado.