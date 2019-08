El ex intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez fue asaltado por cuatro delincuentes en la noche del último miércoles. Lo interceptaron junto a su hijo, cuando llegaban en auto a su casa ubicada en la calle Liniers al 900, en Quilmes.

"Habíamos llegado con mi hijo a mi casa y aparece un auto blanco con cuatro jóvenes que nos amenazaron con disparar para que entreguemos nuestras pertenencias. No nos pegaron porque solo fueron amenazas", contó Gutiérrez a la prensa en declaraciones formuladas en la puerta de su vivienda.

Según detallaron fuentes policiales, el hecho fue registrado por cámaras de seguridad de la casa del ex intendente a las 22.25. Gutiérrez y uno de sus hijos, de 16 años, fueron interceptados por dos de los cuatro delincuentes que iban a bordo de un Ford Ka blanco.

Los asaltantes, con armas en mano, bajaron del auto y fueron directamente hacia padre e hijo, a quienes les robaron sus teléfonos celulares, 800 pesos, las llaves de su casa y del auto de su hija, tras lo cual escaparon.

"Dos de los delincuentes se bajaron del auto y otros otros dos se quedaron arriba. Se ve que nos vieron que llegamos y no quedaba otra que robarnos. Yo pensé que nos querían entrar a mi casa pero solo me revisaron y me sacaron la campera, la billetera y los celulares", aclaró Gutiérrez.

"Yo les decía que se quedaran tranquilos porque los veía muy nerviosos. Nos revisaron los bolsillos del pantalón y se llevaron las cosas que teníamos a mano", detalló. El ex intendente dijo que esa zona en la que vive suele ser patrullada por la policía, aunque no fue el caso de este miércoles. Los efectivos estaban en otro procedimiento, según le comentó el comisario de la jurisdicción.

El ex intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez. (Twitter)

"Creo que los delincuentes no me reconocieron porque solo fue un robo y fue al azar, al voleo. Nosotros estábamos preocupados por los chicos que estaban adentro de mi casa con mi mujer y que estaban viendo el robo por las cámaras de seguridad que tenemos. Cuando ella comenzó a gritar todos escaparon", añadió Gutiérrez.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de la comisaría 5ta de Quilmes y de la Justicia de turno, que ordenó el análisis de las imágenes de las cámaras para tratar de identificar y atrapar a los asaltantes.