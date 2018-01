F ue la peor jugada que le hicieron. El ex árbitro Pablo Lunati vivió una noche de terror mientras veraneaba en Mar del Plata junto con uno de sus hijos. Un grupo de ladrones ingresó a la vivienda cuando ambos estaban durmiendo y se llevaron diferentes objetos de valor.

"Pasamos una noche complicada. Estábamos durmiendo; Franco en una pieza y yo en la otra. Escuché ruidos, pero entredormido pensé que era otro de mis hijos con los amigos", relató el ex juez de 50 años sobre el inicio del hecho en el programa "Involucrados, aquí y ahora", que se emite por el canal América.

El ahora panelista televisivo confesó que hizo contacto visual con uno de los delincuentes cuando abrió la puerta de su habitación y la cerró a toda velocidad. "Me asomé y me estaban llevando el televisor, la computadora. Esperé que se arrimaran hasta la puerta, pegué un par de gritos y cerré la puerta de Franco. Y la verdad que hice algunas locuras más, pero ya está. No los pude encontrar", reconoció.

"Los salí a buscar. Llamé a mi vecino y le dije: Loco, mirá que me acaban de robar. Tardé tres minutos, pero estaba bloqueado. Creí que me habían llevado las llaves del auto y en realidad estaban dentro del auto", relató Lunati. Si bien negó que su robo haya sido planificado, denunció que en la zona la situación con respecto a la delincuencia es compleja: "Estamos en problemas en El Faro, en Mar del Plata. Esta es la casa número 30 que asaltan. Lo más preocupante es que se meten cuando vos estás adentro".

"Lo que más me preocupa es que vieron el coche, un desorden importante porque somos tres hombres solos acá, y los tipos entraron y se quedaron igual. Empezaron a robar igual", advirtió, al mismo tiempo que subrayó que tenía una camiseta de River firmada por Leonardo Ponzio y una pulsera que le había regalado su padre a la vista de los ladrones, pero ambos objetos no fueron sustraídos.