Lo que parecía ser una tranquila y recreativa caminata entre 30 chicos de entre 5 y13 años, se transformó en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos, ya que fueron asaltados por dos hombres armados.

El hecho tuvo lugar en la noche del viernesen la provincia de Río Negro, cuando este nutrido grupo de menores de edad realizaba actividad deportiva en la zona de bardas, al norte de Villa Regina. Todo estaba de maravillas cuando de repente aparecieron estos dos delincuentes armados con un revólver y un cuchillo, para robarles a estos chicos que no superaban los 14 años de edad.

Cuando se vivió este fuerte episodio, el grupo estaba a cargo de dos mayores, un profesor de educación física que se ocupa de coordinar estas actividades y una mujer que también formaba parte de la coordinación. Ambos eligieron esta actividad en la tarde noche y con linternas para finalizar el día.

¿El botín de los delincuentes? Dinero en efectivo, teléfonos celulares, las llaves de un vehículo y documentos personales. Luego trascendió que atacaron con el arma blanca al profesor, pero afortunadamente no sufrió lesiones.

El triste episodio comenzó a eso de las 18:00 horas, cuando estos 30 chicos pertenecientes a la agrupación RegiPro, dieron comienzo a esta caminata hacia el norte de Villa Regina, acompañados por los mencionados adultos. De pronto, fueron sorprendidos por estos dos hombres armados, que amenazaron a los pequeños con el arma de fuego e intentaron “cortar” al docente, afortunadamente sin éxito.

Una vez terminada esta pesadilla, el grupo descendió cerca de las 19:00 horas y encaró derecho para la Comisaría Quinta para reportar el hecho.

“Fue un momento de terror”, expresó Elías Sanhueza, coordinador de las actividades del grupo.

“Si bien es una actividad en la que no molestamos a nadie, hoy tengo bronca e impotencia. Teníamos una caminata por las bardas con los chicos, cuando dos lacras, porque no hay otro nombre para llamarlos, con un revólver y un cuchillo, arruinaron la salida”, añadió.

Por su parte, detalló que cuando los delincuentes se aparecieron “apuntaron a uno de los chicos con el revólver, nos robaron los teléfonos celulares la billetera con dinero que estábamos juntando para una actividad”.

Es muy posible que varios de estos chicos hayan quedado traumados, al ver como amenazaban a su “profe” y que luego los apunten con una pistola. Así lo relató el coordinador:

“Los 30 nenes quedaron traumados. Me agarraron a mí y me empezaron a tirar puntazos con una navaja enfrente de los nenes. Da bronca por estas ratas, que no asaltaron a gente grande, asaltaron a chicos que tienen entre 5 y 13 años que quedaron traumados”, concluyó.