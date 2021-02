El canillita que se hizo famoso por entregarle los diarios al presidente Alberto Fernández fue protagonista de otro episodio de inseguridad. Delincuentes destrozaron su parada de diarios, forzaron su camioneta y le robaron revistas y colecciones.

El asalto ocurrió en la mañana de este viernes en el puesto que tiene Guido Miranda, en Juana Manso y Azucena Maizani, en el mencionado barrio porteño.

Robaron hasta revistas e invaluables colecciones del canillita.

El lugar donde ocurrió el asalto.

A los ladrones no les alcanzó con robarle revistas e invaluables colecciones, ya que le destrozaron su parada de trabajo.

Además, forzaron su camioneta, en la que rompieron más de la mercadería y se llevaron más objetos de valor del repartidor, según informó Miranda a Crónica.

Así forzaron la camioneta del canillita de Alberto Fernández para robarle.

Los destrozos provocados por los delincuentes dentro del vehículo.

El año pasado, Miranda había sufrido el robo de su bicicleta, que estaba al lado de su puesto. "Solamente encontré la cadena rota", contó en esa oportunidad a Crónica.

"Lo único que espero es recuperarla, aunque justo donde me la sacaron es en una zona donde no hay cámaras de seguridad que puedan mostrar lo que ocurrió. Con esto que me hicieron me cortaron las piernas", continuó Miranda, desesperado.

.

En agosto, ya con Fernández como principal candidato al Sillón de Rivadavia, el vínculo entre Miranda y el Presidente se afianzó: el canillita le dio una bandera argentina y se sacaron varias fotos. Incluso llegó a hacerse estampar una remera con la foto de ambos y el hashtag #ElCanillitaDeAlberto.

El vínculo entre Miranda y el Presidente se afianzó tras las PASO de 2019 (Carlos Ventura/Crónica).