Un feroz asalto en una cosmética de la localidad bonaerense de Tolosa terminó con una mujer internada y un fatal desenlace: la pérdida de su bebé. Todavía en medio de la conmoción la dueña de la estética Brooke Nails relató en detalle cómo es que sucedieron los hechos que terminaron con la pérdida del embarazo de una de las empleadas en el lugar.

Dos ladrones armados ingresaron al local, encañonaron a trabajadoras y clientes y escaparon en segundos con la recaudación y otros objetos de valor, pero el susto y el estrés fueron tales que una de las empleadas del local se descompensó y horas después terminó por perder el embarazo que cursaba.

"Hola, chicas, gracias por los mensajitos. De verdad que los leo y sé que puedo contar con ustedes siempre", comenzó en su relato Brigitte Brooke, propietaria del local y quien dio a conocer el desgarrador hecho.

.

Y siguió: "Hoy vivimos una situación desagradable, que no se la deseo a nadie. El chico fue a llevarnos el agua (à), me dejó el agua y entraron justamente dos malandros con pistolas, o sea armados, y empezamos una situación desagradable".

"Por suerte nos robaron todos materiales nada más, no nos golpearon y no nos hicieron nada, solamente nos tiraron al piso y nos encerraron en una habitación", siguió la joven y contó que afortunadamente estaban todos bien. No obstante, poco después reveló con gran congoja la triste situación que se suscitó tras el robo: "No sabíamos que Marina estaba embarazada y por el susto tuvo un derrame y perdió a su bebé".

La joven propietaria del local de 13 entre 528 y 529 también compartió en la cuenta de Instagram de la empresa una serie de historias en las que dejó en claro que se presentó ante las autoridades policiales para dar cuenta de lo sucedido.