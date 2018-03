Karina Abregú, la mujer que en 2013 sufrió lesiones en el 50 por ciento de su cuerpo al ser quemada por su ex marido, a quien había denunciado por violencia de género 15 veces, fue asaltada y acuchillada por dos delincuentes que la abordaron en la entrada de una clínica del partido bonaerense de Merlo.



Su hermana, Carolina Abregú, aseguró que “no fue un hecho aislado sino un apriete”, y lo relacionó con una denuncia que hizo Karina hace unas semanas contra el policía que, por orden judicial, cumplía con la custodia durante las 24 horas desde hace tres años en la puerta de su vivienda.



El hecho fue denunciado en la seccional 1ª de Merlo por la víctima, quien relató que todo sucedió cuando se hallaba en el hall de entrada de un centro de salud mental situado en Salta 402, de ese distrito. Según la denuncia, Abregú (43) fue sorprendida por dos hombres que se trasladaban en una moto azul, quienes la amenazaron con un arma blanca y le robaron un celular.



En el forcejeo, uno de ellos le efectuó dos cortes con un arma blanca en el antebrazo izquierdo y uno en el antebrazo derecho, por lo que debió ser asistida. Los ladrones, en tanto, escaparon en la moto y por el momento no fueron detenidos, aunque desde la fiscalía 1 de Morón se dispusieron medidas para localizarlos.



La hermana de la víctima denunció que “Karina no se resistió e igual fue apuñalada” y que, tras el hecho, “estuvo una hora y media esperando una ambulancia del Hospital Eva Perón que nunca llegó”, por lo que fue auxiliada por una amiga. Carolina Abregú recordó que “hace un par de semanas, Karina, que tiene custodia desde hace tres años durante todo el día, denuncio al policía que estaba en la puerta de su casa porque difundió información maliciosa sobre ella en el barrio y porque se enteró de que había intentado matar a su mujer”.