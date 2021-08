Una jubilada fue sorprendida mientras dormía, por delincuentes que le robaron todos sus ahorros que rondan los 440.000 pesos, además de electrodomésticos y el auto. Sin duda que otro dato llamativo del hecho fue que durante el robo, uno de los ladrones la cuidó del frío y le cubrió los pies con una frazada.

El asalto ocurrió en la ciudad de La Plata, durante la madrugada del martes, y por el momento no hay detenidos. La mujer que habita sola en una casa en la zona del barrio La Cumbre, advirtió por los ladridos de su pequeña perra que algo extraño ocurría, hasta que se dio cuenta que dos delincuentes habían ingresado a su vivienda.

En pocos segundos los ladrones inmovilizaron a la jubilada, y comenzaron a revolver toda la casa, hasta encontrar los ahorros de la mujer. Se llevaron 11.000 pesos, 1.800 dólares y 500 euros, una suma que ronda los 440.000 pesos.

.

Pasada una hora los delincuentes se retiraron de la vivienda de la que también se llevaron objetos de valor, dos televisores, un celular, cámaras de fotos, las llaves de la casa y escaparon en el auto de la propietaria.

“Eran dos. El más bajo de estatura, enseguida me cuidó del frío. Me hizo sentar en una silla en el cuarto de mis hijos, me puso una frazada encima y como estaba descalza, también me protegió los pies con almohadones”, contó la víctima, en diálogo con El Día.

Cabe destacar que por el momento los ladrones continúan prófugos y la Policía busca pistas para dar con los autores del hecho.