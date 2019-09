Al menos seis delincuentes encapuchados asaltaron este martes por la mañana una sucursal del Banco Industrial, que se encuentra en la ciudad de La Plata, en la calle 15 entre 58 y 59. Además golpearon a varias personas que estaban allí.

Los delincuentes, que estaban fuertemente armados, se llevaron el dinero en bolsas con una suma que aún no fue precisada. El asalto ocurrió cuando en el banco había una importante cantidad de clientes, en su mayoría jubilados, quienes sufrieron una crisis de nervios tras el incidente.

Un taxista llamado Miguel, que se encontraba en el interior del banco en el momento del robo, detalló al diario El Día: "Actuó un grupo comando. Se bajaron al menos tres morochos tipo nigerianos, se metieron corriendo. Uno me apuntó y me hizo tirar al piso. Levanté las manos porque estaban muy armados".

En tanto, un vecino que se encontraba fuera del banco banco informó que otro de los delincuentes tenía chaleco de la Policía y portaba un fusil FAL, mientras que utilizaron un automóvil Peugeot 208 para trasladarse.

"Estaba cortando el pasto en el jardín y escuché gritos. Cuando salí a la calle vi un Peugeot 208 gris metalizado con dos encapuchados en el medio de la calle. Toqué la alarma vecinal y no pasaba nada. Me quedé viendo por la ventaba, salieron cuatro de adentro, uno con chaleco de la policía y un fal grandote. No se escuchó ni un disparo pero sí muchos gritos. En 10 minutos pasó todo", especificó el testigo.

En el ataque algunas personas resultaron heridas por diversos golpes, pero este se llevó a cabo sin disparar ni un solo tiro. Más tarde, el personal del Same que trabajó en el lugar de los hechos confirmó que atendieron a siete personas.

De acuerdo con el parte médico, entre los lesionados está el gerente del banco y un custodio, ambos heridos con un culatazo; dos empleadas y dos jubiladas con crisis nerviosa, y una empleada de limpieza con un golpe de puño.