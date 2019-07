Diez ladrones que circulaban en cinco motos asaltaron a una pareja este domingo por la mañana en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, a pocas cuadras de puente La Noria. El hombre forcejeó con los ladrones y evitó que se llevaran el auto, mientras que a su pareja, que iba a trabajar, le sacaron la cartera.

En diálogo con cronica.com.ar Adriana, una de las afectadas, recordó: "mi marido sacó el auto y yo tardé en salir, me iba a llevar a trabajar. Ni bien entré al auto vi las motos y dije 'estos nos van a robar'. Ocurrió todo en 18 segundos, me robaron la cartera y una chalina, no fue mucho el robo pero la intención de ellos era llevarse el auto porque quisieron sacarnos las llaves y forcejearon con mi marido"

Según relata una de las víctimas, en un grupo de la red social Facebook advertían que ocurrieron varios casos de "ataques piraña" en el barrio. "No vi armas, mi marido les pegó y pateó una de las motos. Iba al trabajo en auto por seguridad, porque siempre anda algún borracho", aseguró la mujer.



10 ladrones en 5 motos asaltaron a pareja en Ingeniero Budge pic.twitter.com/d2cmyWT028 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) July 23, 2019

La mujer reveló a este medio, que en agosto de 2018 ya le habían querido robar el auto en el mismo lugar a su hijo por la madrugada, pero no tuvieron éxito. El hombre logró abrir la puerta pero inmediatamente sonó la alarma por lo que se dio a la fuga corriendo.