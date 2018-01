Ya ocurrieron 18 homicidios en enero en Rosario. (Gentileza La Capital / Celina M. Lovera)

Tres asesinatos ocurridos esta madrugada en dos fiestas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez elevaron a 18 los homicidios dolosos ocurridos en los que va de enero en el departamento más poblado de la provincia de Santa Fe, informaron fuentes oficiales.



El recrudecimiento de crímenes por ajustes de cuenta entre bandas armadas ligadas al narcomenudeo y la resolución violenta de conflictos interpersonales explican la escalada de muertos, según el Ministerio de Seguridad santafesino.



Un doble crimen se produjo esta madrugada, alrededor de las 5, en una vivienda ubicada en avenida de Circunvalación y Paraguay, en el extremo sur de Rosario.



Según voceros de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, en el lugar se desarrollaba una fiesta convocada a través de una red social.



"Según los primeros testimonios, llega un grupo de personas NN en tres motos que quiere ingresar" a la fiesta, señalaron desde la Fiscalía a cargo de Rafael Coria, pero explicaron que "el dueño de la vivienda, Matías Chaperón, no los deja ingresar y le disparan, dándose a la fuga".



Cuando la Policía llegó al lugar, Chaperón, de unos 20 años, había sido trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, el más cercano al lugar del hecho, donde falleció, precisaron fuentes de la fuerza de seguridad.



En tanto, dos personas que estaban con la víctima en el hospital fueron demoradas inicialmente, dijeron los mismos voceros.



Unos minutos después se conoció que otro hombre, identificado como Lorenzo Sebastián Sosa (30), también falleció en el mismo hecho.



Según voceros del caso, en la huida, los motociclistas siguieron disparando y balearon a esta víctima de 30 años, quien falleció en el lugar.



El fiscal Coria ordenó el levantamiento de rastros y la toma de testimonios, así como el relevamiento de cámaras de videovigilancia que pudiera haber en la zona.