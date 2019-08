Un hombre fue asesinado este lunes de un disparo en la cabeza en su casa de un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde, según contó su esposa, cuatro delincuentes entraron a cometer un asalto y escaparon con dinero y armas.



El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en el club de campo “La Ranita”, ubicado cerca de la ruta 6, en el límite de Open Door con la localidad de Manzanares, y la víctima fue identificada por las fuentes como Rolando Josué Nusbaum (67), quien era administrador de un coto de caza en la provincia de La Pampa.



Según la versión de su esposa, Gabriela Moreyra (39), con quien estaban en proceso de divorcio, cuatro delincuentes armados entraron a la propiedad alrededor de las 2 de la madrugada y los redujeron. En la casa también estaban los dos hijos del matrimonio, un adolescente y una niña, aunque dormían en la planta alta y no alcanzaron a escuchar nada.

Siempre según lo narrado por la mujer a la policía, los ladrones recorrieron varios ambientes de la casa y se apoderaron de dinero en efectivo, dos celulares, elementos de valor como cuchillería y armas de fuego que el propio Nusbaum tenía en su casa. Según Moreyra, mientras ella recorría algunos ambientes con uno de los delincuentes, escuchó en un momento la detonación de un arma de fuego pero no vio qué sucedió.



La mujer relató que luego de eso, dos de los delincuentes cargaron los elementos robados en el auto de la familia y la obligaron a ella a sacarlos del barrio encerrados en el baúl, para que no los viera la guardia del barrio, mientras que los otros dos asaltantes quedaron en la casa con el marido y los hijos.



La esposa dejó a los delincuentes en la ruta 6 y recién cuando la liberaron y regresó con el auto a la casa, pasadas las 4 de la madrugada, encontró en una habitación a Nusbaum asesinado de un disparo y llamó a la policía. El hombre presentaba un orificio de bala en un pómulo que los peritos deberán determinar si fue de entrada o salida, y encontraron en la escena una vaina calibre 9 milímetros, por lo que se cree que usaron una pistola de ese calibre para asesinarlo.



“Estamos investigando cómo ingresaron los cuatro delincuentes, cómo se fueron los dos que habían quedado en la casa y cómo ocurrió el asesinato. Hay varios interrogantes a resolver. No descartamos ninguna hipótesis”, dijo un investigador. El caso es investigado por el fiscal Pablo Vieiro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Lujan, quien estuvo en la escena del hecho dando directivas a la policía y a los peritos de Policía Científica.