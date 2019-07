Vecinos de un barrio platense se encuentran conmocionado por la muerte de una mujer de 65 años, quien fue hallada muerta en horas de la mañana en su casa ubicada en la calle 511, entre 18 y 19, en circunstancias todavía no resueltas.

Al lugar del hecho acudieron efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, y el fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, más personal de la Policía Científica, quienes investigan las causales del deceso.

Si bien aún no hay una hipótesis clara de lo ocurrido, los investigadores no descartan que la muerte se haya producido por un robo en modalidad entradera. La investigación arrojó que la occisa (cuyos datos filiatorios no fueron aportados por la policía) tiene tres hijas, y una de ellas habría sido quien al encontró sin vida. En tanto, las restantes viven en las ciudades de Salta y Mar del Plata, pero que ya fueron notificadas del deceso de su madre, y ya estaban en camino a la capital bonaerense.

En tanto, la zona se encuentra totalmente cortada hasta tanto culminen las respectivas averiguaciones del caso.