Un pintor de nacionalidad paraguaya fue asesinado de un balazo en el pecho durante un asalto en el partido bonaerense de Moreno y su expareja y madre de sus dos hijos, pidió hoy "justicia" y que encuentren a los "culpables".



"Me destruyeron la vida, la vida de mis hijos, y yo necesito justicia", afirmó esta tarde en declaraciones a la prensa Marta González, la exesposa de la víctima, identificada por la Policía como Eduardo Santa Cruz Guillén (42).



Eduardo trabajaba como pintor y el sábado a la noche fue asesinado de un balazo en el pecho por delincuentes que lo asaltaron en un inmueble situado en Andalucía al 2000, de la localidad de Villa Trujui, en Moreno.

.

, recordó Marta.Los asaltantes le dispararon al pintor e inmediatamente escaparon con su auto Ford Fiesta, en el que la víctima transportaba unos 150 mil pesos con los que tenía planeado comprar un terreno, por lo que la principal hipótesis del crimen apunta a un robo.

.

El trabajador paraguayo fue asesinado en ocasión de robo.

"Salí y encontré a mi marido tirado en el portón", indicó Marta y agregó: "Hice todo lo posible para reanimarlo pero no podía."Las fuentes señalaron que el pintor fue auxiliado por vecinos que lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital De la Vega de Moreno, donde se constató su muerte.Por último, la expareja de la víctima pidió a las autoridades que hagan todo lo posible porEl crimen, por el que hasta esta tarde no había detenidos, es investigado por personal de la comisaría de Villa Trujui y el fiscal Leandro Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno-General Rodríguez.