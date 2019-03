Una mujer de 26 años fue asesinada de un balazo en el norte de la ciudad de Santa Fe y la policía detuvo preventivamente a su ex pareja, quien trasladó a la víctima hasta un hospital y dijo que fue atacada por desconocidos, informaron hoy fuentes de la pesquisa.



Voceros policiales identificaron a la mujer asesinada como Diana Valenti, quien recibió un balazo en la zona de la axila izquierda y llegó fallecida al hospital Mira y López.



Las fuentes señalaron que en las últimas horas de ayer un hombre de 37 años, ex pareja de Valenti, la llevó en un automóvil particular hasta el hospital y contó que había sido atacada por desconocidos.



De acuerdo a la versión policial, el hombre dijo que se había encontrado con Valenti en la esquina de Matheu y Rivadavia, en barrio Guadalupe Oeste, y allí estaban dialogando cuando pasaron dos personas en una moto y efectuaron varios disparos.



Según el hombre, al observar que la mujer estaba herida la trasladó en su automóvil hasta el nosocomio, donde los médicos de guardia constataron que ingresó fallecida.



Los fiscales de homicidios del Ministerio Público de la Acusación ordenaron una serie de medidas, entre ellas la realización de una autopsia al cadáver de Valenti y la detención preventiva de su ex pareja mientras se investiga el suceso.