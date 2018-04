Un abogado y ex concejal justicilaista formoseño fue asesinado a balazos cuando se dirigía a su casa de la localidad de Ingeniero Juárez, a unos 400 kilómetros de la capital provincial, informaron hoy fuentes policiales.



Se trata de Pedro Cortés (52), quien residía en el barrio 22 Viviendas de dicha localidad del noroeste de Formosa.



Fuentes policiales informaron que todo comenzó anoche, cerca de las 22, cuando Cortés se dirigía a pie hacia su domicilio y fue abordado por dos hombres encapuchados que iban en una moto.



Por motivos que se investigan, estos dos motociclistas dispararon contra el abogado y ex concejal, que murió a raíz del ataque.



Alertado del hecho, personal policial se trasladó hasta la escena del crimen donde secuestraron un pasamontañas, balas servidas y una gorra, dijeron los informantes.



En el lugar del hecho también estuvo presente el subjefe de Policía de Formosa, comisario general José Ruíz.



Respecto al móvil del crimen, los pesquisas analizaban esta tarde las últimas comunicaciones y publicaciones en redes sociales realizadas por la víctima, entre las que hallaron la siguiente en Facebook:

"No me llores cuando muera, pues nunca mas te escucharé. Aunque grites allá afuera. Tu desesperación no mirare".