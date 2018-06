Una mujer y su hija fueron asesinadas a golpes en una chacra de la localidad entrerriana de Feliciano y por el doble femicidio fue detenido un peón rural, de 20 años, que trabajaba para ellas, informaron este viernes fuentes policiales.



La fiscal a cargo de la causa, María Beatríz Garrahan, dijo que los cadáveres de Celeste Argentina Brest (63) y su hija Lucia Alejandra Brest (27) fueron hallados en distintos sitios y momentos en la zona oeste de la mencionada localidad situada en el límite norte de Entre Ríos.



El de la madre fue encontrado por un vecino la tarde del jueves en su casa, mientras que el de su hija fue localizado esta madrugada durante un rastrillaje realizado en un descampado lindero.



Ambas convivían en una chacra donde además de sus ocupaciones particulares, se dedicaban a la agricultura y ganadería en pequeña escala.



El caso comenzó a investigarse luego de que un vecino alertara a la Policía local sobre el hallazgo del cuerpo de la mayor de las mujeres en su vivienda.



"Fuimos al domicilio y constatamos que la mujer estaba muerta, con signos de violencia”, dijo el jefe de la Departamental Feliciano, comisario inspector Favio Noya.



Según el jefe policial, en la vivienda no hallaron a la hija de la mujer, por lo que se desplegó un rastrillaje en la zona y esta madrugada se encontró su cuerpo en un descampado ubicado a unos 250 metros de la casa, que linda con su propiedad.



De acuerdo a los primeros peritajes, la madre habría muerto primero a raíz de múltiples golpes, la mayoría en la zona del cráneo.



La hija, en tanto, habría sito atacada después de modo similar a su madre, añadieron los voceros.



"Desconocemos las causas. No estamos frente a una gran productora, no hay una transacción de dinero” importante, dijo el comisario Noya, quien añadió que los cuerpos “presentaban signos evidentes de agresión y golpes en el cuerpo”.



En el marco de la pesquisa fue detenido un peón rural mayor de edad que colaboraba en los quehaceres diarios del establecimiento, ya que al declarar ante la Policía incurrió en contradicciones que levantaron sospechas de los investigadores, agregaron las fuentes.



En ese sentido, la fiscal que intervino en la causa, detalló que "en las próximas cuarenta y ocho horas se le tomará declaración indagatoria" al detenido que esta tarde permanecía "aprehendido en la Alcaidía local" y hasta ahora "es el único sospechoso".



"Se hicieron varios allanamientos y aún estamos recolectando pruebas y en la etapa investigativa, esperando los resultados de las autopsias a los cuerpos y de la División de Criminalística del departamento La Paz”, agregó.



Remarcó que los datos de los estudios "estarán la próxima semana", por lo que "hasta entonces" no podrán "adelantar nada más" porque dijo que son "muy cautos".



Respecto a los dichos de que el detenido se habría autoincriminado, Garrahan enfatizó en que no saben "quién de la policía o de dónde dio esa información pero es falso” ya que “aún no hizo declaraciones".



"Es una comunidad muy pequeña -continuó- y cuando se compromete a gente hablando demás con conjeturas entorpecemos la investigación y marcamos a alguien y es muy difícil volver atrás".



Finalmente, comentó que el fiscal Ricardo "Temporetti se hará cargo del expediente y quedará investigando la causa", mientras que confirmó que "la semana próxima habrá una conferencia de prensa oficial con todos los datos recabados”.



En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Homicidios y de Criminalística de Paraná y de La Paz con el fin de levantar rastros y huellas que sirvan como evidencia para esclarecer este doble femicidio.