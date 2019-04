Un joven de unos 20 años fue asesinado esta madrugada de una puñalada en el pecho, en la localidad mendocina de Godoy Cruz y aún no se determinó bajo qué circunstancias se produjo el crimen, indicaron fuentes policiales.



Las primeras pericias realizadas en el lugar arrojaron que el hecho ocurrió cerca de las 3, en el cruce de las calles Tiburcio Benegas y Uruguay de la mencionada localidad, situada a pocos kilómetros de la capital provincial.



Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tendido en el suelo e inmóvil, por lo que se desplegó un operativo en la zona que involucró a un móvil policial y a una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).



Una vez allí, el personal policial confirmó la presencia de una persona con mucha sangre a su alrededor y los médicos constataron que el joven, que aún no fue identificado, sufrió heridas cortantes de arma blanca en los brazos y una herida profunda a la altura del corazón, en la tetilla izquierda.



El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para determinar las causas de muerte del joven, en tanto que personal policial realizó un operativo en la zona con el objetivo de dar con el o los sospechosos del ataque y verificar la presencia de cámaras en el lugar o testigos del hecho.



Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el crimen mientras reúnen más elementos de trabajo que le puedan dar indicios sobre la muerte del joven, que no contaba con ninguna documentación al momento de ser hallado por el personal policial.



Por último, investiga el hecho la oficina fiscal de la jurisdicción de Godoy Cruz.