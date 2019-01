Mabel empezó el año de la peor manera: enterándose que su hijo de 27 años había sido asesinado en un intento de robo. Matías Villavicencio volvía de bailar en las primeras horas del 2019, cuando lo ejecutaron para robarle su VW Vento.

"El martes fui a la comisaría y me dijeron que los tenían identificados. Me gustaría que se haga justicia por mi hijo, aunque ya no me lo devuelva nadie", contó

"Así como lo mataron a él tiene que haber una pena de muerte para los delincuentes. Porque nos matan como si nada y están libres. A las personas buenas nos hacen pena de muerte", dijo la mujer conmovida.

Sobre el arma que portaba su hijo, y que llegó a mostrarle a los delincuentes antes de ser ejecutado, dijo que la había comprado "por la inseguridad". "Yo no estaba de acuerdo pero bueno ya era grande qué le puedo decir", agregó.

"Yo hace seis años que soy viuda y por eso con él y su hermano éramos muy unidos no sé como voy a seguir", cerró la mujer