El caso de Rolando Villafañe tiene en vilo a millones de personas preocupadas por la inseguridad. El hombre de 61 años fue asesinado el pasado lunes a la madrugada mientras ingresaba con su camioneta a la fábrica de la cual era dueño, luego de intercambiar disparos con cuatro delincuentes que todavía siguen prófugos. Julieta, hija de la víctima, habló con Crónica HD y explicó cómo está la familia.

“A mi papá le robaron un montón de veces, le han llevado la camioneta un montón de veces y siempre tuvo la suerte de recuperar los vehículos. Incluso las cámaras que aparecieron en un montón de videos son de los monitoreos satelitales que pagamos por la inseguridad. Mi papá nos miraba todo el tiempo y nos controlaba por este tema”, comenzó su relato.

Rolando Villafañe tenía 61 años fue asesinado en la madrugada del lunes 15 de febrero (fuente: Facebook).

“Vivimos en una sociedad en la que la persona que es laburadora, que se rompe todo para tener una vida digna, vive tras las rejas de su casa para estar más seguro”, continuó y añadió que “esta gente que sale a matar y robar lo que uno se gana en el día, viven en la calle como si nada porque los sueltan, los viven soltando. (…) Uno ya no se siente seguro en ningún lado. Uno tendría que estar viviendo donde uno quiere y poder salir a la calle y estar seguro”.

Julieta, hija de Rolando Villafañe, dialogó con Crónica HD

En adición, se conoció que el asesino de Rolando ya le había quitado la vida a otra persona. Aparentemente, tenía pedido de captura por estar acusado de haber participado del asesinato de un chofer del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Tres de Febrero, cuando todavía era menor de edad.

Julieta también les dejó en claro a todos cómo era su padre. “Era el mejor. No solo con nosotros, sino con todo el barrio. Por eso yo creo que la gente salió a movilizarse tanto y a pedir justicia, porque el era un hombre bueno, trabajador, bondadoso, cuidaba a toda la gente del barrio y nos conoce todo el mundo porque la fábrica hace 40 años que está en Caseros”, indicó visiblemente emocionada.

Por su parte, remarcó que ahora deberán hacerse cargo del negocio familiar, el cual era sagrado para Rolando. “Mi mamá está destruida, perdimos a mi abuela hace 3 meses y ahora nos tocó despedir a mi papá. Mi cuñado se está haciendo cargo en este momento de la fábrica, porque mi papá toda la vida pidió por favor que cuidemos todo el legado que él nos dejó y que no se caiga abajo. Hoy nos toca a nosotras continuar con todo esto, pero… no es lo mismo. Es horrible tener que entrar ahí”, manifestó.

Para finalizar, Julieta reconoció que le es muy difícil superar el fallecimiento de Rolando. "Uno no lo puede terminar de creer, parece que es una mentira. Cuando le tuvo que entregar los videos a la Policía y lo vi, hoy cierro los ojos y veo esa imagen... a mi papá cuando se cae el piso. No me lo puedo sacar de la cabeza", admitió.

Así fue el ataque que acabó con la vida de Rolando Villafañe