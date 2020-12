Un enfermero de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio de Los Hornos, La Plata, recibió una golpiza por parte del novio y de la familia de una adolescente de 18 años, luego de que ella lo acuso de querer cometer un abuso sexual cuando se fue a aplicar una inyección.

El hecho tuvo lugar durante la tarde del sábado en el centro de salud que queda en 153 y 66 de La Plata y fue registrado en el Gabinete de Delitos contra la Integridad sexual de la DDI de la capital de la provincia de Buenos Aires.

En el video que quedó registrado por las cámaras del lugar del centro de salud, se puede ver como varios allegados a la víctima se acercan al cubículo donde estaba el sujeto y lo patean entre varios por un par de minutos.

Desde el mencionado centro de salud salieron a cruzar las versiones de la supuesto hecho y afirman que su personal fue maltratado por haber puesto "mal una vacuna", situación que fue negada por la víctima quien ratifica el intento de ultraje.

La policía continúa investigando el hecho y analizando tanto las cámaras de seguridad de la zona como las internas del nosocomio.

"Pude escaparme, pero ¿qué hubiera pasado si me desmayaba dentro del consultorio con este degenerado? No sé qué es lo que me aplicó, no sé si me quiso dormir", había dicho en un posteo la chica.

Así se desmayó la joven abusada cuando intentaba pedir auxilio

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que la chica salió corriendo y cae en la entrada del centro médico mientras pide ayuda en la puerta del UPA.

La joven parece desorientada y en un momento pierde la estabilidad, se derrumba y cae al suelo hasta que transeúntes se acercan a ella, tratan de preguntale qué era lo que le había pasado y la ayudan a pararse.

