A más de una semana de la madrugada en que Santiago Chano Moreno Charpentier fue baleado por un policía, al que atacó con un cuchillo de pan, en medio de un brote psicótico en su casa de un barrio privado de Exaltación de la Cruz, una de las efectivos presentes en el lugar amplió su declaración y reveló la reacción del ex líder de Tan Biónica cuando fue herido.

"¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda", gritaba el músico de 39 años después de recibir el disparo en el abdomen por parte del oficial Facundo Nahuel Amendolara (27), de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Así recontruyeron a partir de la efectivo Vanesa Jannete Flores, también presente en ese momento junto a un tercer oficial Mariano Giaccio. Ella mplió este lunes su testimonio ante el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Zárate-Campana.

. Facundo Nahuel Amendolara (27), el policía que le disparó a Chano.

Flores reiteró ante el funcionario judicial que ella y sus colegas llegaron a la casa, que les explicaron que Chano "esta sacado, con un brote psicótico" y que su madre Marina Charpentier estaba "alterada", ya que les comentó que su hijo la había golpeado y que el médico psiquiatra Gonzalo Caligiuri "lo tenía que internar".

Siempre bajo el relato de la policía, aseguró que Amendolara y Giaccio quisieron “entablar” un diálogo con un policía “cercano” a Chano para que hablara con el músico pero no sabe si lograron mantener esa comunicación, aunque sí pudieron hablar con el músico, que les insistió que se fueran de la casa y les cortó.

En esas circunstancias, dijo Flores, el cantante gritó desde la puerta de su casa que se retiraran porque no tenían una orden judicial para ingresar y amenazó con "matar a todos". Así estaban cuando llegó otra ambulancia de apoyo que había solicitado el psiquiatra.

De acuerdo a Flores, quienes estaban en la propiedad eran ella con sus compañeros, la madre de Chano, Caligiuri y el chofer de la primera ambulancia, Héctor Pain. Además, hizo un croquis para ubicar la posición de cada una de estas personas en la casa.

“Al ingresar, Giaccio dijo ´Chano, estamos acá dentro, salí a hablar´. Y Amendolara afirmó ´queremos ayudarte´. El músico respondió ´pasen´”, recordó Flores. Pero los uniformados le pidieron que saliera él. Moreno Charpentier volvió a exigir que se fueran todos porque no tenían orden de allanamiento.

Flores afirmó que escuchó a alguien que abrió con fuerza un cajón de la cocina y el ruido de “cubiertos cuando chocan entre sí” por lo que “presumió que iba a sacar un cuchillo”. En ese momento, Chano salió hasta la “tarima de cemento del hall de ingreso”. Estaba vestido con un pantalón largo negro y un camperón. Tenía la mano derecha en un bolsillo.

El croquis que hizo Flores sobre la madrugada en que dispararon a Chano.

“Con la mano izquierda nos hacía señas para que nos fuéramos. Decía que no teníamos orden de allanamiento y que nos iba a matar. Giaccio le explicó que queríamos hablar tranquilos con él. La madre, desde la esquina de la casa, le dijo: ´¡Calmate, Chano!'. Al escuchar a su madre, se puso más agresivo y sacó un cuchillo del bolsillo derecho de la campera y nos empezó a amenazar a todos”, afirmó la testigo.

Flores dijo que cuando el músico mostró el cuchillo, todos se alejaron. Chano primero se le acercó, con el cuchillo en la mano, a Giaccio al grito de “te voy a matar”. El cantante también se le acercó a Flores, quien le pidió que bajara el cuchillo. Mientras le hablaba había desfundado su arma y apuntaba hacia abajo, en 45 grados “porque no estaba tan cerca”.

“Chano se acercó a la puerta y lo vio a Amendolara. Con la cuchilla en la mano se fue corriendo hacia él al grito de ´te voy a matar´. Amendolara retrocedía sin dejar de mirar a Chano y le pedía que tirara el cuchillo. Con el arma reglamentaria en la mano, a una distancia de un metro y medio o dos metros disparó. Chano, aún caído en el piso, seguía agresivo y gritaba: '¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda'", dijo la policía.

El cantante continúa internado por el balazo, que le afectó uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

La pericia balística que iba realizarse este lunes sobre la vaina, el proyectil y el arma reglamentaria fue suspendida y será realizada más adelante junto con otro peritaje, mientras que se aguarda que durante esta semana declare la mamá del músico.