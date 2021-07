Los vecinos del barrio El Mondongo de La Plata continúa conmocionados tras que dos hombres incendiaran, este martes a la mañana, el frente de un edificio en una clara intención de intimidar a una de las inquilinas.

El hecho ocurrió en el complejo de departamentos ubicado en 63 entre 1 a y 2, al que lo agresores llegaron con un rollo de goma espuma y una botella de alcohol en su poder.

Apoyaron el primer elemento encontra la puerta y luego lo rociaron con líquido inflamable, lo prendieron fuego y se dieron a la fuga rápidamente.

Por lo detallado por testigos, las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada y fueron apagadas minutos después por personal de Bomberos y el Comando de Patrullas que acudió al lugar tras el llamado al 911 de la víctima.

Los investigadores, por su parte, siguen recolectando más videos y datos que permitan avanzar con la pesquisa y esclarecer el hecho.

Se comprobó que el fuego se había iniciado en el sector de los medidores de suministro eléctrico que posee el inmueble por lo que se convocó a una autobomba de Bomberos y personal de Edelap que en pocos minutos controlaron el foco ígneo de manera que no alcanzo a propagarse ni afectar el suministro de energía eléctrica.

"Si yo hubiese sido hombre esto no me pasa porque a un hombre no es fácil ir y pintarle el frente de donde vive con insultos, poniéndole atorrante y otras cosas", afirmó la víctima que no quiso dar a conocer su identidad.