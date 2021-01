La diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo aseguró que su marido persiguió a los supuestos motochorros que le habían robado luego de los festejos de Año Nuevo y afirmó que, en la corrida, chocaron con uno de ellos.



el choque se produjo en 21 y 37, cuando el auto Fiat 500L de Piparo, que era conducido por su pareja, Juan Ignacio Buzali, no frenó frente a la presencia de los dos jóvenes de 23 y 17 años que iban en una moto, y fue allí cuando impactaron contra el vehículo. Según el medio Hoy de La Plata

Buzali había arrastrado a la moto durante varias cuadras hasta 21, entre 39 y 40, en donde dobló para 22 y en el trayecto que sigue hacia 23, recién perdió la motocicleta que estaba enganchada en el costado derecho de su auto. Una testigo increpó en la Plaza Moreno de La Plata a la diputada y a su pareja cuando se bajaron del auto y sostuvo que

En el video se ve cómo la mujer los acusa de arrastrar la moto de los jovenes, mientras que los abogados de la diputada le preguntaron si realmente vio lo sucedido. La respuesta de la mujer fue que sí vio lo que pasó y luego se dedicó a insultar fuertemente a Piparo y, sobre todo, a su marido que permaneció sentado adentro del auto Fiat 500L.

Versiones econtradas de Piparo y los jovenes atropellados Al parecer Piparo y su pareja persiguieron a los 3 supuestos motochorros que le habían robado cuando llegaron a la casa de su padre, luego de haberlo dejado en su casa, tras la cena de fin de año. En ese sentido, la legisladora aseguró que en el instante del robo, se encontraba bajando vajillas del auto, cuando tres motochorros la increparon con una pistola.

Según su relato, luego de que su marido persiguiera a los ladrones durante varias cuadras, aparecieron dos motos más que los persiguieron a ellos también, hasta que finalmente dio con la policía.

Ya en la Dependencia Departamental de la Policía, Piparo denunció que le robaron varias cuadras atrás, en 46 y 17. Por su parte, los supuestos motochorros hicieron la denuncia en la Comisaría 4ta y pusieron en duda si a Buzali y Píparo les realizaron el control de alcoholemia.

"En ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas, apuntada por una pistola", relató Piparo a la agencia Télam tras el robo. "Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar", sostuvo.

La diputada de Juntos por el Cambio aseguró que llamó al 911 y se dirigió a la comisaría a radicar la denunciam cuando en el camino vieron a los motochorros nuevamente. "Cuando los vimos en la calle, la reacción de mi marido fue seguirlos y yo llamar al 911", explicó en TN sobre el inicio de la persecución.

De acuerdo con lo que dicen los amigos de las víctimas, ellos habían ido a ver la quema de los muñecos y se encontraban "circulando tranquilamente".

Por otro lado, los jóvenes atropellados negaron el robo y debieron ser asistidos por sus amigos y fueron llevados al Hospital San Martin, donde permanecen en observación luego de que el conductor tuvo que ser curado de una herida con 5 puntos de sutura.