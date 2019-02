El negocio está situado a metros de una comisaría. (Captura)

Un delincuente saltó una reja de casi tres metros que estaba colocada como medida de seguridad en una agencia de lotería situada en la localidad bonaerense de Longchamps, atacó a una empleada y la mujer evitó logró evitar el robo. El insólito momento quedó registrado en una cámara de seguridad.

Marina, quien trabaja en una agencia de lotería situada en la calle Boulogne Sur Mer al 1300, a metros de la Comisaría N°4 de la localidad mencionada, fue víctima de un hecho de inseguridad ocurrido el último viernes por la tarde. La mujer relató en diálogo con Crónica HD: "Entraron dos hombres al local y, al notar actitudes sospechosas, le mandé un mensaje a otra empleada. Compraron, se fueron pero uno de ellos volvió".

Continuó: "El joven que ingresó, con gorrita y una mochila, saltó la reja, me agarró de los pelos y me pedía plata. Yo le grité: 'Tomátela, salí de acá'". Luego, la víctima apretó un botón de seguridad situado debajo del mostrador que encendió la alarma y el ladrón escapó.

"Me defendí sin pensar en las consecuencias. No vi un arma y, si la tenía, no me la mostró. En ningún momento temí por mi vida, ni lo pensé", agregó. No había clientes en el momento del robo.