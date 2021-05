Impactantes imágenes dieron a conocer este lunes sobre el momento en que el joven motociclista de 21 años es atropellado por un móvil policial que cruzó en contramano y sin respetar la luz roja del semáforo, en el partido bonaerense de San Martín.

En el video, registrado en la tarde de este domingo por una cámara de vigilancia particular, puede observarse cómo el patrullero conducido por una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de quien aún no trascendió su identidad, circulaba en contramano por Ruta 8 y no respetó la luz roja del semáforo en la intersección de esa avenida con Pueyrredón, en jurisdicción de la localidad de Villa Lynch, ubicada en la zona norte del conurbano.

Como consecuencia de este accionar imprudente, el móvil chocó de frente a la motocicleta en que viajaba Ignacio Yustos, quien salió despedido del vehículo y quedó tendido en la vereda. Tras el choque, el patrullero se detuvo en medio de la calle.

El joven sufrió graves heridas que le provocaron pérdida de masa encefálica, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Castex, donde falleció tras haber estado internado en terapia intensiva. La policía que manejaba el móvil, en tanto, fue detenida en el lugar.

Ignacio Yustos, de 21 años, murió atropellado por un patrullero en San Martín (Instagram).

Las imágenes coincidirían en un primer momento por lo manifestado por la familia de Yustos: el móvil policial no escoltaba ninguna ambulancia al momento de atropellar al chico.

En el lugar estuvo presente Gendarmería, que realizó las pericias correspondientes ordenadas por la fiscal Ana Rosa De Leo de la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín en la causa que caratuló en un principio como "homicidio culposo".

