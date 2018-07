Durante una entrevista realizada por el periodista, Daniel Tognetti para el programa "Blog", el cual se emitió por Canal 9 durante el 2006, Cristian Pity Álvarez se mostró en la intimidad de su casa, desde donde reveló sus alegrías y tristezas.



En la nota, se puede escuchar a Pity decir: "Yo vivo de día y de noche, no paro. Después me acuesto un par de días y duermo de corrido. Capaz estoy despierto 8 días. ¿Cómo hago? y obvio... tóxicamente".

Luego revelaría: "La pasta base es el único problema que tengo en la vida. No tengo otro. Cuando hablo estas cosas, lo hago desde lo más bajo, de verdad. Son vacaciones terrenales le digo yo, porque no estás. Desaparecés. Es una droga tan rica y adictiva que la odio. A los pibes que le digo que no la toquen, caen. No sé si callarme para no avivar giles. Es una cagada, no conozco a nadie que la haya pasado"."Sufro, desaparezco como por 10 días. Siento un poco de vergüenza de haber caído en una boludez tan grande. No me la doy de nada. Capaz si no consumo soy muy feliz, por eso tomo esas cosas, para equilibrar" dijo el músico para sintetizar su relación con las drogas y sobre todo el paco.