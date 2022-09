Un hombre fue a buscar a su es esposa hasta la panadería donde trabajaba para asesinarla a tiros y luego quitarse la vida, durante un terrible hecho de violencia de género ocurrido este martes por la mañana en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

En medio de la conmoción generada por el crimen, en las últimas horas se conoció el video que muestra el momento justo en que entra al negocio el asesino, Hugo Antonio Marchi (65), quien acosaba a la víctima, Verónica Esther Villaba (52).

En las imágenes se observan los instantes previos al asesinato, donde Verónica trata de escapar del hombre armado, que finalmente la habría ultimado de cuatro tiros, antes de quitarse la vida.

Todo sucedió en la panadería donde trabajaba la fallecida, ubicada en la calle Morganti 9.200, esquina Florida, del partido de Tres de Febrero.

En base a lo que se ve en las imágenes de la cámara de seguridad del comercio, luego de ingresar al local donde trabajaba Verónica, Marchi dejó en el mostrador un sobre de papel madera en el que, aparentemente, estaba el Formulario 08 para la transferencia de un auto.

Luego de lo que habría sido una breve discusión, la mujer tomó el sobre mientras recoje el arma del suelo que le había caído. Ella, entonces, intentó escapar, pero es perseguida hasta salón del comercio, donde la mató a balazos.

Un empleado que estaba en el lugar fue el testigo clave, ya que presenció cuando el hombre corría a su compañera con un arma en la mano. Fue quien le contó a la Policía la secuencia del femicida y hasta explicó que el agresor lo amenazó con matarlo para que se fuera del local.

Lucía, la dueña de la panadería, relató que, primero, Marchi “le tira dos disparos y apunta a un compañero mío para tirarle también porque la quiso defender, entonces ahí él viene afuera a pedir ayuda”.

Lucía detalló que Verónica, a quine conocía hace 17 años, se había separado hace un mes de Marchi, pero que él “continuamente la vivía llamando, escribiendo cosas”. Incluso, el 14 de agosto pasado ella publicó en su Facebook: “Felizmente soltera”. Él replicó: “Dolido pero no vencido” y “la venganza se sirve en plato frío”.

“Le mandaba mensajes y decía que se iba a matar. Hace dos semanas, le pregunté a Verónica por qué no lo denunciaba y ella decía que como él nunca le había pegado ni nada, no le iban a dar bolilla”, siguió la dueña del comercio. No existen denuncias previas en sede penal ni en el fuero de familia.

Lucía agregó sobre Marchi: “Yo sabía que, por ahí, no le pegaba pero no la dejaba ni que se pinte las uñas, todo le molestaba”. Mencionó, por otra parte, que él no quería que ella se “relacionara mucho” con Verónica. De hecho, recordó que en una ocasión viajó con la pareja en un auto y el hombre le dijo: “‘Mirá que ahí tengo el arma, así que ojo’”.

La empleadora dijo que el domingo pasado fue el último día que vio a Verónica y que le aconsejó que cambiara las llaves de la casa porque Marchi tenía unas que le había quitado, lo que finalmente hizo.

Servidores públicos destinados en la comisaría de Pablo Podestá, en cuya jurisdicción ocurrió el episodio de violencia de género, se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa, que fue caratulada preventivamente “homicidio seguido de suicidio”, la doctora Marcela Edith Costa, fiscal de la Unidad Funcional 6.