Un joven que circulaba en una moto resultó herido al ser embestido por un patrullero en el que se movilizaban dos policías que pretendían identificarlo en Tolosa, La Plata.



Por el hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que ya fueron sumariados y desafectados los dos efectivos involucrados, quienes cumplían servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

La sanción se adoptó luego que una cámara de seguridad privada registrara el momento en que ambos efectivos circulaban en patrullero por la calle 120, donde encerraron y embistieron a un joven en moto, a quien presuntamente querían identificar.



En las imágenes, el joven, de nombre "Valentin", cae del rodado y golpea contra el asfalto. En el video se muestra que los policías descienden, lo levantan del suelo y, luego lo colocan con las manos en alto contra el vehículo policial. Además, palpan sus costados y revisan su mochila.

Poco antes de ser embestido, se observa en las imágenes que el joven aminoró la velocidad y se aprestaba a detenerse en respuesta a la presencia policial.



"Mi hijo me contó que lo apuntaron con un arma. Y a pesar de los golpes que sufrió nunca llamaron a una ambulancia. Había dos vecinos en la vereda que vieron toda la secuencia y le pasaron el video, por eso los policías se fueron rápido", afirmó la madre en declaraciones al canal de noticias TN, tras lo cual reveló que su hijo fue al hospital donde tras una placa radiográfica le dijeron que tenía una costilla fisurada como consecuencia de la caída.



"Le dijeron que tenía que subir a la camioneta porque lo iban a llevar a la comisaría. Mi hijo se negó e inmediatamente llamó a un abogado amigo que le indicó los pasos a seguir. Qué hubiera pasado si no sabía defenderse. Estoy muy preocupada por el accionar de la policía, a mi hijo no le pasó nada, pero veo las noticias y estoy al tanto del asesinato de Lucas y de otro hombre en una comisaría de San Clemente del Tuyú", aseveró la madre de la víctima.