Los vecinos de Córdoba se movilizaron tras el abuso sexual que sufrió una chica de 25 años el último 8 de julio sobre un descampado del barrio Las Palmas cuando volvía de comprar cigarrillos.

Dahyana realizó la denuncia correspondiente en el Polo de la Mujer y el pasado 13 de julio la policía detuvo a un sospechoso de 45, que todavía presentaba rasguños en la cara que le habría realizado la propia víctima cuando trataba de defenderse.

El sujeto en cuestión, tenía pedido de captura por robo y otros antecedentes, siendo el mismo cuando tenía sólo 12 años, hace más de 3 décadas.

La joven expresó sus sensaciones tras la violación y la manera en la que le agredió: "No sólo me violó, sino que me quiso matar. Bien no estoy, por supuesto. Hay que pasar un proceso largo. Por supuesto que desde el momento en que lo detuvieron sentí un alivio al saber que no está suelto, que no me puede buscar."

"El miedo, el miedo de nuevo, a que tome represalias hacia mí. El dolor está en saber que fui atacada, que pasé un horror en un descampado donde él todo el tiempo pasó por encima mío, por mi cuerpo. Donde cometió todo lo que quería hacer, que era violarme, asfixiarme, insultarme, humillarme", añadió en diálogo con El Doce.

.

Además, no dudó en criticar las leyes vigentes cuando manifestó que "la culpa es de un Estado que no está funcionando como tiene que funcionar, con unas leyes de mierda (sic), que no nos ayudan en nada. Entran por una puerta y salen por la otra. Tipos que no deberían salir porque no están con sus cabales en eje. Nadie sabe lo que es pasar por una violación, tener que renegar con pelear por tu vida para no morir, o entregarte para no morir, pensar en que tengo un hijo, un bebé de un año y cinco meses que pensé que no lo iba a volver a ver nunca más".

"Soy una sobreviviente. Podría haber muerto. Todo el tiempo me quiso matar. Este caso no tiene que quedar así. Quiero justicia para mí, pero no sólo para mí. Soy fuerte porque tengo un hijo y tengo que hablar por eso. Y voy a dar mi cara por eso. No puedo quedarme llorando deprimida en la cama o intentar suicidarme por lo que me pasó. Me duele estar con tantos medicamentos, me duele tener que pasar por todo esto, pero sé que hay un montón de mujeres y lo vamos a seguir pasando si esto no cambia", cerró.

.

El testimonio de la hermana de la víctima

La familiar de Dahyana dio más detalles del ataque: "Mi hermana iba a un negocio a comprar cigarrillos. Llegando a la esquina ve a una persona desconocida. Por miedo a que le roben volvió a su casa, dejó su celular y volvió a salir. Cuando sale de nuevo no lo ve. En el kiosco compra y al regresar sale esta persona. Le dijo que si ella hablaba o gritaba la apuñalaba y ahorcándola la lleva hasta el descampado. La tiró, la ató y la arrastró hasta donde los yuyos estaban más altos".

"Tratando de defenderse antes de que la aten, rasguñó en la cara a esta persona y le pegó con una botella de vidrio en la cabeza, pero no se rompió", añadió. "Mi hermana está viva de milagro. Tiene 25 años, está en un estado de shock que no sé si va a poder salir", concluyó.