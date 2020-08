Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Este fin de semana, en Posadas un grupo de malvivientes ingresó por la fuerza a las oficinas donde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi) tiene su sede misionera, y no solo provocó desorden y daño, sino que además dejaron un cuchillo sobre uno de los escritorios.

"Nos toma de sorpresa, pero el móvil es claramente político: estamos con importantes denuncias por trata de personas, violencia política y muchos casos de violencia de género y abusos. Tenemos temas grosos, que articulamos. Funcionamos como ministerio de derechos humanos paralelo", afirmó a Crónica la titular del organismo provincial, Silvia Risko.

Este domingo pasado el mediodía el gobernador Oscar Herrera Ahuad entró en las oficinas del organismo, ubicadas en calle San Luis 1870, y confirmó el estado en que quedó todo. "Podían robar computadoras y cosas de valor, pero no lo hicieron. Conclusión, buscaban algún expediente o simplemente amedrentar por el trabajo que venimos haciendo", manifestó la titular del Inadi, que además consideró: "Buscan amedrentar, esto es un disciplinamiento, no sé de quién, pero no importa, porque están los que lo van averiguar".

Mientras la policía efectuaba las pericias en la puerta de ingreso, que había sido forzada, y en los escritorios revueltos. El hecho, según fuentes policiales, habría tenido lugar a primera hora de la mañana del domingo. "Un vecino dio aviso a un policía de calle, porque salió a sacar la basura y vio que la puerta de entrada al local estaba abierta y con signos de haber sido forzada", explicaron las mismas fuentes y confirmaron que el cuchillo ya es objeto de pericias dactilares.