Una mujer fue gravemente herida a puñaladas cuando entraba a su casa de la ciudad cordobesa de San Francisco y por el ataque fue detenida su ex pareja, a quien ya había denunciado por violencia de género. En su intento de fuga luego del brutal ataque, el hombre fue atacado a golpes por los vecinos que impidieron así que escapara tras el hecho.

El episodio sucedió el lunes cuando Viviana Galarza, de 36 años, se disponía a ingresar a su casa, situada en Caseros al 1600, de la citada ciudad ubicada en la cabecera del departamento San Justo. En ese momento, un hombre de 48 años identificado como Fabián Pereyra, la sorprendió y atacó a puñaladas. El atacante, es ex pareja de la víctima con quien tiene tres hijos de 12, 10 y 1 año y medio. Todos presenciaron el brutal suceso.

El ataque fue en el fondo de la vivienda (Gentileza La Voz de San Justo)

Según trascendió, al momento de producirse la agresión la víctima retornaba de la Unidad Judicial, donde había ido a radicar una nueva denuncia en contra de su expareja, ya que éste la amenazaba constantemente pese que había una orden judicial de restricción de acercamiento. Viviana no contaba con un botón antipánico.

Los vecinos de la zona que advirtieron el hecho auxiliaron a la víctima y golpearon e inmovilizaron al acusado, hasta que llegó la policía. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde quedó internada en grave estado, ya que a primera vista habría recibido al menos siete puñaladas en el cuello, rostro, cabeza, tórax y brazos, añadieron los voceros.

Al mismo centro asistencial fue llevado el acusado del ataque a raíz de los golpes que sufrió por parte de los vecinos. Las fuentes dijeron que Galarza ya había denunciado anteriormente a su ex pareja, por violencia de género, por lo que él tenía una orden de restricción de 300 metros.

El hombre fue golpeado en la vía pública tras intentar escapar (Gentileza La Voz de San Justo)

Norma, tía del agresor, dijo que ella le decía su sobrino que cambiara "él me prometía que iba hacerlo y hasta ayer (por el domingo) le dije 'Fabián no vayas, no la molestes más', él tenía prohibido acercarse a ella, él no podía entrar pero ella se lo permitía por los hijos ya que los chicos lo adoraban, él iba y siempre discutían, por eso le pedía que no fuera más, pero a pesar de la prohibición él insistía".

El agresor y su víctima cuando aun eran pareja.

Según consigna el diario La Voz de San Justo, la misma mujer dijo que su sobrino planeó el ataque: "él se escondió en el patio donde hay una parra, cuando ella entró con la moto se le abalanzó, mi hijo tuvo que pegarle para que dejara de apuñalarla y los vecinos le ayudaron".