Un nuevo caso de violencia de género tuvo lugar en Santiago del Estero , donde un hombre de 35 años amenazó de muerte a su novia y a la hija de ella.El ataque se dio en el marco de una clara relación tóxica, en la cual un hombre quería llevar una “vida normal” junto a dos mujeres.Por un lado, una mujer de 32 años empezó su noviazgo con este hombre, quien estaba divorciado pero mantenía una buena relación con su ex esposa.Si bien en un principio no despertaba sospechas esta buena relación, todo cambió cuando la mujer descubrió que el hombre tenía encuentros sexuales con su ex y madre de sus hijos, con quienes llevaba una vida “casi normal” de familia.Ante esta situación, la joven de 32 años decidió cortar la relación. El hombre se enfureció con ella y la amenazó de muerte: “Te voy a matar, estés donde estés”, le prometió el sujeto, quien comenzó a atacarla verbalmente cada vez con más violencia.“Te voy a hacer guardia y te voy a matar a vos y a tu hija. Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie”, advirtió el acusado, según consta además en la denuncia que presentó la mujer ante la policía.La investigación del caso quedó en manos de la fiscal de Génerom, quien ordenó la detención preventiva del sospechoso y su traslado a la comisaría del barrio Autonomía, donde quedó alojado. Allí, además de no reconocer los hechos de violencia, intentó justificarse: “Quiero estar con las dos”.