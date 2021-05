Una jueza de San Luis dejó libre por "falta de antecedentes" a un hombre que la semana pasada había sido procesado por atacar a trompadas a su pareja.

Según informaron hoy fuentes judiciales, Cayetano Romero, de 45 años, agredió a su novia en su casa del barrio La Ribera, de la ciudad de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital provincial.

Romero fue procesado por el delito de "lesiones leves agravadas por mediar violencia de género" por la jueza María Antonella Panero, a cargo del Juzgado Contravencional y Correccional de Villa Mercedes, quien además dictó una restricción de acercamiento.

Sin embargo, este lunes, tras haber estado detenido cinco días, el hombre recuperó la libertad porque la misma jueza consideró que "no tenía antecedentes en los que valorara que era un peligro para la víctima y porque tampoco tenía otro tipo de denuncia".

El hombre recuperó su libertad una semana después de que llegara borracho a la casa de la víctima, revisara su teléfono, le recriminara una supuesta relación con un ex y la atacara con trompadas en el rostro y en el cuerpo.

"Me dio un piñón en la nariz y después me siguió pegando. Me pegó en la boca, me tiró al suelo y yo me defendí como pude. Me quitó las llaves porque quería dejarme encerrada", declaró la víctima.

Los gritos y golpes despertaron a un adolescente, de 14 años, hijo de la mujer, que pedía por favor que dejara de "pegarle a su mamá". Eso provocó que una pareja vecina interviniera y lograra calmar al atacante.

La mujer tenía la cara ensangrentada y golpes en los brazos y la espalda que fueron constatados por el personal médico que actuó en la causa.

En tanto, la jueza de Familia, Lorena Báez, le impuso a Romero una restricción de acercamiento por seis meses y lo procesó por infringir la orden de no circular después de las 20 para evitar la propagación del coronavirus.