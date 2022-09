En el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en las últimas horas se supo que el resultado de las pericias arrojó que no se hallaron restos de pólvora en una bolsa que tuvo en su poder la otra acusada, Brenda Uliarte, el día del atentado.

No obstante, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Agustina Díaz, la tercera detenida por el atentado a la ex presidenta, fue trasladada a primera hora de la mañana a los tribunales federales de Retiro, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para entrevistarse con sus abogados defensores antes de ser indagada.



Díazy esperó dos horas y media dentro del camión policial en un acceso de Comodoro Py 2002 hasta que fue subida al tercer piso, donde se encuentra la sede del despacho de la jueza, María Eugenia Capuchetti. Cabe destacar, que el martes, la magistrada recibió un pedido de la Vicepresidenta para ser tenida como querellante en la investigación y contar con acceso a la causa por parte del abogado José Manuel Ubeira.

Allí en medio de un fuerte operativo de seguridad, Díaz tuvo una entrevista con Marcelo Herrera y Javier Molina, los dos abogados particulares enviados por su padre que ella aceptó.

La pericia que dio negativa

Paralelamente, fuentes judiciales informaron que dio negativa una pericia sobre una bolsa blanca que Brenda Uliarte tuvo en sus manos la noche del atentado y que no se hallaron restos de pólvora.

La bolsa fue secuestrada en un allanamiento a la casa de un exnovio de Uliarte, lugar donde ella pasó la noche del 1 de septiembre, tras huir de la zona de la casa de la Vicepresidenta, luego de la detención de su pareja y autor del ataque, Fernando Sabag Montiel.

Los investigadores sospechaban que en esa bolsa la pareja pudo haber llevado la pistola Bersa en su trayecto hasta el barrio porteño de Recoleta la noche del 1 de septiembre.

Las indagatorias se realizarán en el despacho de Capuchetti en el tercer piso de Comodoro Py, adonde desde temprano estaba ya la magistrada y también se sumó el fiscal del caso, Carlos Rívolo.

La última detenida, Díaz, y los otros dos acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte arribaron en distintas camionetas de la PSA al edificio de Comodoro Py 2002.



Sabag Montiel y Uliarte ampliarán su indagatoria y se les exhibirá la nueva evidencia sumada a la causa por el intento de homicidio de la Vicepresidenta cometido el 1 de septiembre pasado.



Diaz, por su parte, fue detenida anteayer a raíz de mensajes detectados en el análisis del contenido del teléfono celular de Uliarte.

En ese contexto, este miércoles a primera hora se presentaron en Comodoro Py los dos abogados enviados por el padre de la última detenida y ella aceptó designarlos, por lo cual dejó la defensa oficial.

Qué dijo la defensa de Agustina Díaz, la tercera detenida

Uno de los abogados, Javier Molina, anticipó a la prensa que Díaz "no va a declarar" por el momento, y aseguró "no saber por qué" la joven se encuentra detenida.



"Por el momento, Agustina no va declarar y no entendemos por qué está detenida. Sería apresurado tomar alguna decisión sin tomar primero conocimiento de la causa", indicó Molina en declaraciones a la prensa formuladas en la entrada a los Tribunales de Comodoro Py.



El letrado dijo que la joven "no milita en ninguna agrupación" y aseguró que era "compañera de escuela" de Uliarte, la pareja de Fernando Sabag Montiel, quien intentó disparar a la Vicepresidenta, y que también se encuentra detenida.



Molina señaló además que el intercambio de mensajes con Uliarte "no tenía que ver con este hecho que se está investigando".



La magistrada tiene planeado tomarles declaración indagatoria este miércoles a los tres detenidos que tiene la causa que se sigue por el intento de magnicidio contra la exmandataria.



Díaz quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de una serie de mensajes que intercambió con Uliarte, a la que intentó ayudar a ocultarse de la justicia, por lo que le imputarían el delito de encubrimiento.

La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del celular de Uliarte, quien la tenía agendada como "Amor de mi vida" y solía compartir expresiones de odio, según detallaron a esta agencia las fuentes de la investigación.

Uno de esos allanamientos fue en el domicilio de un hombre de confianza de Uliarte, con el que mantenía intensas comunicaciones y que los investigadores creen que pudo haberla ayudado a tratar de escapar: le secuestraron el teléfono celular y otros elementos para avanzar con esa línea de pesquisa.



Fuentes judiciales indicaron que Sabag Montiel y Uliarte planeaban alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta que les permitiera una vista limpia hacia la propiedad de la dos veces presidenta de la Nación.



La información fue detectada en el teléfono celular de la detenida Uliarte y surge de mensajes de audio que se envió con el agresor, al que además acompañó hasta la zona de Juncal y Uruguay el 1° de septiembre último cuando intentaron dispararle en la cabeza a Fernández de Kirchner.