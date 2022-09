Fernando Sabag Montiel (35), imputado por gatillar un arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su novia, Brenda Uliarte (23), pese a no estar en contacto parecieron ponerse de acuerdo. Fueron llevados en las últimas horas de este martes a los tribunales federales de Comodoro Py.

El hombre de 35 años se negó a ser indagado por segunda vez luego de ser llamado por la jueza María Eugenia Capuchetti, pero poco antes de las 22 dijo: "Brenda no tuvo nada que ver (con el ataque)".

A su turno, la joven de 23 años se allanó a la indagatoria pero sólo respondió preguntas de su defensor oficial Gustavo Kollman. La pareja de Sabag Montiel rechazó haber participado en el armado y en el ataque que se concretó el jueves último frente al departamento de la ex primera mandataria del barrio porteño de Recoleta.

Se le expuso la Bersa calibre 32 con la que concretó el episodio, así como las imágenes que la implican en la causa. Dijo que el arma que le mostraron no era de ella. Y sostuvo que sólo concurrió al barrio de Recoleta en la noche del jueves para acompañar a su novio, con quien salía hacía un tiempo, y aseguró no tener conocimiento de que Sabag Montiel fuera capaz de actuar como lo que hizo.

Y agregó que se trató de un “hecho aberrante” y que, de haber sabido lo que iba a ocurrir, “no hubiera ido”.

La hipótesis de los investigadores

Los investigadores no le creen a la pareja, según fuentes judiciales citadas este miércoles por la periodista especializada Silvina Saux de Crónica HD. Sospechan que el rol de la joven de 23 años fue clave en la etapa de la organización del ataque. Entre otras pruebas, se basan en imágenes que mostraron que el jueves pasado Sabag Montiel y Uliarte llegaron juntos a la esquina de Juncal y Uruguay, cuando ella públicamente el viernes había dicho que hacía dos días que no lo veía.

También cuentan con fotos que se obtuvieron de la tarjeta del celular de él, en las que se ve a ella posando con la Bersa calibre 32 en la cintura y a él en un primer plano con el arma. Son de mayo último.

Las fotos encontradas en el celular de Sabag Montiel. Son de mayo último (

Además, tienen imágenes de los dos el miércoles pasado en la esquina del edificio donde vive la vicepresidenta, en lo que podría haber sido una especie de inteligencia y reconocimiento del lugar.

Sobre "la banda del copito"

Siguen bajo análisis los celulares de seis amigos de la pareja. Cinco de ellos se conocieron por la venta de los copos de azúcar. Por eso, en tribunales federales de Comodoro Py, fueron bautizados como “la banda del copito”.

Los cinco se presentaron espontáneamente este martes a declarar. Todos hablaron de cuál era su relación con la pareja. Contaron que eran amigos de Uliarte y que, a través de ella, conocieron a Sabag Montiel, a quien le decían “Nando”.

Los cinco dijeron que no estuvieron con la pareja el jueves frente al departamento de la ex primera mandataria y, hasta el momento, no fueron identificados en las imágenes. Uno de ellos declaró que la joven de 23 años solía hacer comentarios despectivos sobre la vicepresidenta y que a Sabag no lo escucharon hablar de CFK.