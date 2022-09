Lograron extraer foto de la tarjeta en el SIM y la tarjeta de memoria del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, detenido por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la Justicia Federal ya las incorporó al expediente.

En una de ellas se lo al imputado posando con la pistola Bersa 380 calibre 32 utilizada en el intento de homicidio a la vicepresidenta. Estas fotos para los investigadores acredita cierto nivel de planificación del ataque ocurrido el jueves de la semana pasada.

En otra de las fotografías se la ve a su novia Brenda Uliarte, también detenida, con una pistola Bersa como la que fue utilizada en el atentado.



Las fotos fueron tomadas varios meses antes, según lograron establecer los peritos en tecnología. Esto determina para los investigadores que fue planificado y que la novia si sabía del arma, hecho que ante los periodistas dijo desconocer.

Además ella había dicho a la prensa que habían comenzado la relación hace dos meses. La imagen fue tomada en mayo de este año.

Otra de las imágenes ubica el arma sobre un colchón, con el cartucho extraído, y a un lado prolijamente colocadas las dos cajas de cincuenta balas cada una y sueltas las otras seis municiones. Las municiones fueron secuestradas en la casa del imputado en San Martín.

Estas fotos son parte de la prueba que se le exhibirá hoy a los imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias.

Las fotografías quedaron grabadas en el SIM y la tarjeta de memoria del celular Samsung A50 del detenido y pudo ser recuperada por los investigadores.

El registro de imágenes se sitúan en el domicilio de San Martín donde vivía el joven acusado y que fue allanado por orden de la justicia federal el viernes pasado.

Según las fechas de las fotos, las balas las tenía en su poder desde hace un año.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo indagarán primero a Uliarte.

Después ampliarán la indagatoria a Sabag Montiel en los Tribunales de Comodoro Py.

Por otro lado, se está intentando corroborar si los agresores realizaron inteligencia previa en los alrededores de la casa de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay.

" No es un loco suelto, no son solo él y su novia, pertenecen a un grupo de 'heaters' que se sienten representados por algunas ideas políticas, aunque no está acreditado que tengan respaldo de ningún espacio", señaló una fuente de la investigación.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre no actuó solo y tampoco de forma espontánea, sino que el atentado fue premeditado por él y su pareja. Buscan detreminar si participaron más personas en el intento de asesinato a Cristina.

Sabag Montiel se negó a declarar el pasado viernes. Con las nuevas pruebas en su contra, el fiscal Rívolo pidió la ampliación de la indagatoria a la que dio lugar la jueza.