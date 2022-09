Los abogados de la tercera detenida, Agustina Díaz, en la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, indicaron que los chats trascendidos que habría intercambiado su defendida con Brenda Uliarte "no existieron", por lo que pedirán su excarcelación durante las próximas horas.

En las puertas de los tribunales de Comodoro Py, Javier Molina, que junto a Marcelo Herrera representan la defensa de Díaz, remarcó a la prensa que hasta el momento desconocen de qué se la imputa a Agustina, por eso, una vez que cuenten con la imputación precisa, se reunirán con la joven y pedirían su excarcelación.

En ese sentido, expresó que la actuación de Díaz, "podría ser un encubrimiento y no lo que está trascendiendo". Sin embargo, subrayó que aún no vio la causa. "Vamos a evaluarla. Sería muy apresurado tomar alguna decisión porque no vimos la causa aún", dijo.

No obstante, Molina detalló que el vínculo entre Díaz y Uliarte era de amistad. "Eran amigas desde hace mucho tiempo y compañeras de escuela", puntualizó. También expresó que aparentemente su defendida desconocía "lo que estaban planeando" Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los otros detenidos, y respecto a este último afirmó que Agustina no lo conocía.

La defensa, tanto Molina como Herrera fueron convocados por el padre de Agustina. La familia de la joven sostiene que "ella no tiene relación con este hecho".

"Ayer hablamos con el papá y nos dijo que Agustina lo único que hace es estudiar, estar en su casa, y no entendemos porqué está detenida", manifestó Molina, quien además aseguró que la joven, quien pertenece a una familia de clase media, no tiene antecedentes penales, y que tampoco militaba en ningna agrupación política.

"Es una chica que estudia y trabaja, ya que estaba al cuidado de unos chicos", reiteró Herrera. Y añadió: "Es una situación muy triste para ella".

Al ser consultado por los chats que trascendieron entre Díaz y Uliarte, Molina sentenció: "Si está bajo secreto de sumario, y la defensa no tiene todavía conocimiento de la misma, no entendemos como en todos lados se ven mensajes". Por consiguiente, manifestó, que los mensajes trascendidos en los medios "no son correctos".

Asimismo, puntualizó que el presunto mensaje que envió su defendida a Uliarte, el cual decía: “'¿Cómo mandaste a este tarado?' no existió", remarcó Molina, de manera que concluyó que "no son determinantes" en este momento.

Sin embargo, afirmó que tras el ataque perpetrado contra la vicepresidenta, su defendida habría mantenido un intercambio de mensajes con Uliarte, "pero de ninguna manera alentando a la comisión del hecho que se está investigando", sostuvo Molina. El papá de la acusada también coincidió en que los supuestos mensajes que se difundieron "son inexistentes", y expresó "que de ninguna manera su hija mandó esos mensajes".