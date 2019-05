Desde la puerta del Hospital Ramos Mejía, el jefe de prensa de Héctor Olivares se refirió a sus sensaciones luego del ataque. "Héctor todas las mañanas salía a caminar hoy tenía vuelo a la mañana. Presumo que con su amigo Yadón caminan en los alrededores de la plaza Conrgeso. Lo estaban esperando y conocían los movimientos", dijo Ulises Lencina.

"Jamás recibimos amenazas y la cámara es un despacho abierto. Ayer Héctor estuvo hablando sobre el llamado al diálogo del Gobierno", agregó. Y sobre el atentado en sí, analizó: "Estamos en presencia de un hecho grave pero si esto es una actitud de un sector político es un hecho aun más grave".

Sobre el hecho en sí, contó: "Los médicos dicen que hay que repararar tejidos y órganos. Héctor recibió tres balazos y Yadón cinco.Balearon a una persona en la calle, no me cierra, no me imagino esto en la Argentina".

Lencina destacó y agradeció la labor de los directivos y médicos del Ramos Mejía, quienes, aseguró, en menos de 18 minutos tras el ataque ya lo asistían en el quirófano. El vocero manifestó que los hijos de Olivares están viniendo a Buenos Aires y agregó que desde el hospital le solicitaron los datos de la cobertura médica privada del diputado, por lo que se evalúa un eventual traslado.