Un video desgarrador se volvió viral en las últimas horas. La filmación estaba hecha desde un techo vecino hacia lo que parecía ser el fondo de una choza lleno de chatarra y basura de todo tipo, pero lo peor es que se alcanzaban a vislumbrar los pies y manos de una criatura atada con un aparente estado de desnutrición.

En el video también se escucha el desgarrador pedido del chico: "Mami por favor te lo pido", decía el nene. "Má, te lo pido, desatame una sola vez", agregaba el chico visiblemente compungido. Cuando las imágenes se difundieron a través de las redes sociales, aparentemente una vecina fue hasta la comisaría para hacer la denuncia correspondiente.

Qué pasaba en la "casa del horror"

Crónica HD llegó hasta el barrio para dialogar con los vecinos quienes se juntaron en la puerta de la casa de la "madre del año". Según explicaron ante las cámaras, la mujer tiene 9 hijos, dos de ellos con discapacidades.

"Ella maltrataba mucho a los hijos, los amordazaba, los quemaba con cigarrillos, andaban todo el día en la calle pidiendo comida descalzos. Una vecina se indignó al ver el video que se ha viralizado y fue y la denunció. Vino la policía, se la llevó y se llevaron a los chicos, creemos que pueden estar en un hogar de chicos", contó Sandra, la prima del padre de los niños quien aseguró que la mujer levantó una falsa denuncia por violencia de género en contra de él.

"Los nenes discapacitados mientras estuvo mi primo jamás anduvieron en la calle. Ella se hizo un golpe, le hizo una denuncia a mi primo por violencia y le pusieron una orden de restricción perimetral. Cuando mi primo vino a ver a los chicos no sabía que tenía una orden de restricción y se lo llevaron preso. Él no sabía lo de la denuncia porque es analfabeto, pero en 20 años que estuvieron juntos nunca le levantó la mano. Ya lleva casi un año preso y le quedan dos meses, pero nosotros estamos pidiendo que lo liberen para que se pueda hacer cargo de los niños", agregó la prima.

"Ella está relacionada con las drogas. Está junto a un chico y se drogan juntos. Ella está muy cambiada, nada que ver a cuando estaba con mi primo. Cuando mi primo estaba los chicos estaban impecables, iban al colegio, al médico.", afirmó Sandra pidiendo la confirmación de los vecinos.

El hijo contó las torturas a los que lo sometió su madre

El hijo mayor de la mujer ya tiene 18 años por lo que la Justicia no se lo llevó. "Viví de todo. Ella nos maltrataba. Les pegaba a mis hermanos y me echaba la culpa a mí. Yo los defendía a mis hermanos porque el que andaba con mi mamá les pegaba y les hacía de todo a ellos. Yo lo único que quería es defenderlos y ella lo mandó a que me pegue y me mate con un fierro. Le decía que me tire [tiros] y yo salí corriendo. Hice la denuncia, pero esto pasó varias veces".

"Ellos son chicos y ellos le pedían que les hicieran algo para comer y ellos los ataba. Mi papá se levantaba temprano siempre y era el que hacía todo", confirmó el adolescente.

